pH alcalin. Rétablissez votre équilibre acido-basique pour préserver un état de santé totale optimale

L'équilibre du pH est la solution pour avoir une excellente santé, le poids idéal, les idées claires et un bon tons général Trouvez le juste équilibre en nourrissant votre corps avec des aliments capables de créer un environnement alcalin, et vous pourrez dire adieu à votre manque d'énergie, votre mauvaise digestion, vos kilos en trop, vos douleurs et tous vos maux. Ce programme innovant et efficace, expérimenté depuis des dizaines d'années, agit sur la chimie du corps en le revitalisant et en aidant à conserver la santé ou à la retrouver.