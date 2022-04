Quand les géants dominaient sur Terre. Dieux, demi-dieux et ancêtres de l'homme : la preuve de notre ADN extraterrestre

Entre science et mystère, la plus fascinante étude sur l'origine de l'homme DESCENDONS-NOUS DONC TOUS DES DIEUX ? QUELS SONT LES SECRETS DE LA LONGEVITE ? EXISTE-T-IL UNE REPONSE AU MYSTERE FONDAMENTAL DE LA VIE ET DE LA MORT ? Selon Sitchin, Adam fut génétiquement programmé il y a environ 300000 ans, lorsque les gènes des Anunnaki furent croisés avec ceux d'un hominidé. Dans ce livre passionnant, véritable sommet de son oeuvre, Zecharia Sitchin analyse pas à pas un nombre impressionnant d'inscriptions anciennes et d'objets, il guide le lecteur vers les tombes royales d'Ur, il le conduit à la stupéfiante conclusion : deux des plus extraordinaires de ces tombes furent la dernière demeure d'un couple de divinités anunnaki. Sitchin révèle en outre l'existence d'une source d'ADN en mesure de démontrer la véracité des contes bibliques et sumériens. Elle est la preuve matérielle, sans appel, d'une présence extraterrestre sur Terre dans le passé.