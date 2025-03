La république d'automne

Le maréchal Tamas rentre dans son pays bien-aimé pour découvrir que, pour la première fois de son histoire, la capitale d'Adro est aux mains d'un envahisseur. Son fils a disparu, il ne peut plus distinguer ses alliés de ses ennemis et les renforts ne seront pas là avant plusieurs semaines... Sur la frontière, alors que les Kez poursuivent leur offensive et qu'elle est plus que jamais sans commandement clair, l'armée adrane est en plein désarroi. D'autant plus que quelqu'un, semble-t-il, vend des secrets à l'ennemi. L'inspecteur Adamat est entraîné au coeur même de cette machination pour mener son enquête, mais, au fur et à mesure que la conspiration s'effiloche, une terrible vérité prend forme. De son côté, Taniel Deux-coups, le poudremage qui a logé une balle dans l'oeil d'un dieu, est en fuite, pourchassé par des hommes qu'il considérait autrefois comme ses amis. Il possède le seul moyen de vaincre les Kez, mais pour ce faire, il doit éviter la trahison qui menace de toutes parts. S'il échoue, Adro tombera. "Ce roman est juste génial. J'ai apprécié chaque moment. Une magie innovante, une intrigue intense, un monde captivant. Je me suis éclaté". Brandon Sanderson