Dialogues social et professionnel : comment les articuler ?

Si nous sommes nombreux à opposer spontanément le dialogue social et le dialogue des salariés sur le travail, cela pose question sur les conséquences de cette séparation ; l'engouement contemporain pour le dialogue professionnel autour de l'autonomie au travail, la QVT et la qualité du travail est-il de nature à affaiblir le dialogue social et les syndicats ? Le patronat joue-t-il la carte de la participation directe des salariés pour contourner les représentants des salariés ? Pour éviter cet écueil, ce travail met en avant l'intérêt d'articuler le dialogue professionnel et le dialogue social en connectant directions, managers de proximité, représentants des salariés et salariés non managers, au service d'un objectif central : la qualité du travail pour la performance des entreprises. L'ouvrage, qui s'inscrit dans une perspective européenne, analyse quatre cas permettant de montrer comment cette articulation, toujours en tension, peut effectivement être mise en oeuvre.