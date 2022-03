Les Pères du désert

Ils s'appelaient Antoine, Pambo, Moïse l'Ethiopien, mais aussi Jean Climaque, Synclétique, ou encore Theodora et Marie l'Egyptienne, ils sont les Pères (et Mères) du désert. Ils ont fait le choix - entre le IIIe et le IVe siècle - de mener une vie radicale pour incarner pleinement leurs principes spirituels. A travers une série de leur portrait, ce livre veut remettre au goût du jour la profonde sagesse de ce courant de pensée chrétienne unique. De l'Egypte à la Syrie en passant par la Palestine, ces hommes et ces femmes ont incarné leur pensée en actes et l'ont transmise à des ascètes admiratifs. Cet ouvrage, à l'identité visuelle forte, restitue leur univers de manière accessible pour profiter au mieux des leçons de vie de ces "athlètes de Dieu" sans se rendre au désert ! Leur histoire, aujourd'hui encore, peut éclairer nos vies. AUTEUR Le théologien et auteur hollandais Mattias Rouw a une passion pour la philosophie, la théologie et l'église chrétienne primitive. Son livre Pères du désert a remporté le prix du meilleur livre théologique en 2015.