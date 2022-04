Le statut des personnels non médicaux ne cesse d'évoluer : revalorisation et reclassement avec le Ségur de la santé, fin de la notation, définition des critères de promotion des agents en fonction des établissements. Les agents de la fonction publique hospitalière sont confrontés aux difficultés de tous ordres liées à la crise sanitaire et sont perturbés par les nouvelles modalités de prise en compte de leur valeur professionnelle. Plus que jamais, il est essentiel pour les responsables des ressources humaines, les cadres de direction, les responsables syndicaux et tous les agents, de disposer d'un manuel concret qui procure un éclairage sécurisant sur les points délicats du statut et des réformes qui se succèdent. Une nouvelle édition encore plus pratique et opérationnelle ! L'ouvrage, toujours aussi fiable sur le strict plan juridique, s'ouvre davantage à la pratique professionnelle . Pour ne citer que quelques exemples : - les nouvelles modalités de mise en oeuvre du télétravail ; - les mesures issues du Ségur de la santé sur les organisations de travail ; - la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion et de l'entretien professionnel ; - la prise en compte des mesures issues de la gestion de la crise sanitaire ; - les nouvelles modalités de la négociation collective.