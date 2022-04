Audacieuse. Deviens l'héroïne de ta vie

Prête à partir à l'aventure pour faire le plus beau voyage de ta vie ? Si tu te sens déconnectée de toi-même et que tu as l'impression que ta vie manque de sens, les choses vont changer. Tu te trouves à un carrefour dans ta vie. Le genre de carrefour où seulement deux choix se présentent à toi : subir ton quotidien ou créer la vie qui te fait vibrer ! Tu n'es pas celle que tu penses être. Tu n'es pas cette femme qui se laisse gouverner par ses peurs, prisonnière de son mental et pétrifiée à l'idée de sortir de sa zone de confort. Ta vie est précieuse et si tu lis ces mots, ce n'est pas le fruit du hasard. L'Audacieuse en toi s'éveille... Prépare ton sac et prends la route ! Tes affaires de voyage ? Ton intuition et ta spiritualité. Ta destination ? Toi-même ! C'est un véritable voyage initiatique pour découvrir tes forces et ton âme qui t'attend, mais rassure-toi : nous voyagerons à ton rythme et tu seras totalement actrice de chaque étape du chemin... Débarrasse-toi de ce que les conditionnements patriarcaux attendent de toi. Conditionne-toi à devenir l'héroïne de ta vie, en pleine conscience, profondément reconnectée à ton intuition. Il est temps de prendre ta place et d'arrêter de sous-estimer tes capacités. En refermant ce livre, tout te paraîtra possible... A propos de l'auteure : Après un road-trip en Australie et un long voyage à la rencontre de son âme, Leona Reading est devenue professeure de yoga ainsi que coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des femmes, et plus particulièrement des entrepreneuses. Son objectif : réveiller l'Audacieuse qui sommeille en chaque femme. Son mantra ? "Fit your dreams" qui signifie "Sois à la hauteur de tes rêves" . Elle est également l'auteure du cahier "Booster sa spiritualité" des Cahiers Spiritual'été 2021 (éd. Alliance Magique).