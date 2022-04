Minimiki surprise - Élena en Grèce

Découvre l'univers de la Grèce avec Elena ! Ta jolie boîte collector contient plein de surprises pour colorier, gratter, s'amuser et se documenter sur la Grèce. Et à l'intérieur : un cadeau adorable ! Complète ta collection Minimiki avec les autres titres : Lena en Russie, Kate au Royaume-Uni, Akiko au Japon, Mohea à Tahiti, Emma en France et Emma à l'Opéra. Dès 4 ans