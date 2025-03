L'Astronome et les Spectres

D'où viennent les spectres ? Quelle est leur vraie nature ? Qu'attendent-ils de nous ? Ces questions hantent Camille Flammarion. En cette fin du XIX ? siècle, l'astronome admiré de tous se passionne pour le spiritisme et les tables tournantes. Mais il ne croit pas aux fantômes et fait le pari que la science, la science seule, finira par percer le mystère. Un jour de 1895, alors que la France se déchire à propos de l'affaire Dreyfus, un événement dramatique entraîne Camille dans une incroyable aventure. Avec son ami Jules Verne, il entreprend un périlleux voyage au coeur de la forêt amazonienne. Il y rencontrera un peuple oublié de l'histoire qui lui dévoilera une inquiétante vérité : et si les spectres ne se contentaient pas de hanter les humains ? S'ils voulaient prendre notre place, tout simplement ?