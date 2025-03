Prête à tout pour étendre son influence, Agrippine a placé son fils Néron sur le trône de Rome en écartant Britannicus, qui en est pourtant l'héritier légitime. Mais l'empereur Néron, impétueux et manipulateur, tombe sous le charme de Junie, la fiancée de Britannicus, et fomente le projet d'enlever la jeune femme et de supprimer son rival. Cette pièce met en scène la lutte pour le pouvoir, la jalousie et la trahison, dans une tragédie où passions et politique se mêlent, entraînant les personnages vers un destin tragique et inéluctable.