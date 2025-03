Les sociétés animales

En empruntant à la sociologie ses méthodes et ses concepts pour appréhender des phénomènes universels et observer les règles et usages qui structurent la vie sociale, cet ouvrage invite à dépasser la traditionnelle dichotomie humain/animal. En portant une attention particulière aux faits sociaux, tels que les rituels, normes et usages quotidiens, l'analyse du comportement social des non-humains révèle en creux la manière dont fonctionne ce superorganisme qu'est le corps social. Vaches, choucas, éléphants, gorilles, hyènes, orques et babouins sont quelques-unes des sociétés abordées dans cet ouvrage, qui s'appuie sur les méthodes de l'observation participante et de l'anthropomorphisme critique qui consiste à "se mettre dans la peau d'un animal", grâce à la connaissance de son monde perceptif et de ses représentations. Un livre nécessaire pour réduire drastiquement l'incommensurabilité supposée des sociétés humaines et non-humaines.