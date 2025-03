« Voyez Claude Gueux. Cerveau bien fait, cœur bien fait sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu’il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu’il finit par tuer. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? » Tout à la fois prolongement du Dernier Jour d’un condamné et préfiguration des Misérables, Claude Gueux raconte l’histoire d’un pauvre diable emprisonné pour avoir volé du pain, et guillotiné pour avoir assassiné le directeur des ateliers de sa prison: voilà comment la société fait d’un père de famille un voleur, et d’un voleur un meurtrier. Inspiré d’un fait divers, ce récit sobre et poignant est un ardent plaidoyer contre la peine de mort et les malfaçons d’une société qui ne répond à la misère que par la répression.