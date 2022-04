Migrations, une chance pour le système de santé ?. (Ré)humaniser le soin

L'ONU estime qu'environ 15% de l'humanité va migrer au XXIème siècle, soit de l'ordre du milliard de personnes. Depuis l'an 2000, on estime ainsi que près de 180 millions d'humains ont quitté leur territoire de naissance ou de vie. Contrairement à des idées répandues, plus de 90 % de ces migrations sont régionales, seuls quelques pourcents de ces migrants parviennent dans nos pays développés. La question de la prise en charge sanitaire des nouveaux venus est ainsi essentielle. Il faut comprendre les pathologies physiques ou psychiques des personnes migrantes. Pour garantir la pérennité du soin, il faut aussi un accompagnement pluridisciplinaire, adapté dans le temps, et qui tienne compte de la mobilité souvent contrainte des réfugiés. Pour réussir ce challenge de l'accès au soin et de la qualité de prise en charge, il faut former la communauté des soignants au sens large du terme, du travailleur social, à l'infirmière et au médecin de ville ou à l'hôpital... Enfin, il faut parler et expliquer pourquoi la réponse à la question de la santé des migrants est un enjeu de société, pas seulement en termes de santé publique mais bien de respect de nos valeurs. En filigrane, l'ouvrage suscite une réflexion sur l'importance du soin au sens large dans nos dispositifs de soins de santé, et le travail de ceux et celles qui les rendent possible, accessibles et porteurs de bien-être.