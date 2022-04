Et si les animaux nous rendaient moins bêtes ?. Histoires vécues

En 2019, confrontée la même semaine à la mort de son chat et de son chien, l'auteure s'est interrogée sur le rapport que les hommes et les femmes entretiennent avec les animaux. Elle est allée chercher chez tous ceux qui ont bien voulu se confier des histoires de vie, des anecdotes, des faits et gestes de la vie animale, des histoires vraies, inoubliables et incroyables. Parfois drôles, parfois cruelles ou tragiques, toutes ont un point commun : le lien même furtif entre l'homme et l'animal qui élève le premier, lui apprend à communiquer sans les mots et à regarder le monde à travers les yeux de l'animal. Ces histoires se lisent comme des nouvelles : chien, chat, cochon, mouche, taupe, cheval, tous ont leur petite minute de gloire dans ce livre bourré de tendresse.