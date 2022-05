Body Positive Power (Édition Française)

Faites enfin la paix avec votre corps ! On se persuade - et les magazines de mode y contribuent grandement ! - que nous ne pourrons être heureux que lorsque nous aurons atteint un poids idéal, des abdominaux sculptés, une silhouette longiligne et dit adieu à la peau d'orange. Ainsi, notre corps serait la plus grande entrave à notre bonheur... Et si c'était la façon dont on nous a appris à le percevoir qui pose problème ? Megan Jayne Crabbe, star mondiale du Body Positive suivie par plus d'un million trois cent mille abonnés sur Instagram, a passé son enfance à vouloir être mince, jusqu'à s'enfermer dans la spirale de l'anorexie à l'adolescence. Une fois guérie, elle a, des années durant, jonglé entre régime et crises de boulimie, entre perte et prise de poids. Mais depuis qu'elle a découvert le mouvement Body positive, elle est plus que jamais déterminée à faire connaître la vérité à un maximum de gens : la beauté est plurielle, et nous sommes tous beaux tels que nous sommes. Avec son style inimitable, son esprit vif et son caractère de battante, elle plaide pour un monde où chaque corps, quel qu'il soit, puisse être célébré et dans lequel l'immense majorité des femmes ne détesteraient plus leur apparence. Puissant appel aux armes, aussi inspirant que pratique, cet ouvrage est la réponse que vous attendiez pour changer votre vie. Qu'attendez-vous pour reprendre le pouvoir ? A propos de l'auteure : Megan Jayne Crabbe est l'une des plus importantes influenceuses Body Positive mondiale. Elle a souffert toute sa jeunesse de l'image toxique imposée par le culte de la minceur et est devenue anorexique. Résidant en Angleterre, elle partage quotidiennement sa vision féministe, inclusive et motivante du body positive et de la femme sur ses réseaux.