Pilou l'apprenti gigolo - Tome 1

Croisement improbable entre un caniche et un nuage, Pilou, adorable petite créature extra-terrestre, apprend un beau jour la vérité sur son effroyable naissance. Une découverte qui le plonge dans une grave dépression et qui le pousse à quitter la planète Princesse Kotobuki pour la Terre... Pilou n'a en effet qu'une seule idée en tête : rencontrer le grand amour et fonder une famille. C'est toute la force de l'imagination de Junko, Mizuno qui est une fois de plus à l'oeuvre dans un conte aussi drôle que cruel.