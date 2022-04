Grandes finales de Marseille

AA JAMAIS LES PREMIERS ! A L'OM est entré au Panthéon du football français en étant le premier, et le seul à ce jour, à gagner la coupe d'Europe des clubs champions, le 26 mai 1993. Mais l'Olympique de Marseille a disputé quatre autres finales européennes (1991, 1999, 2004 et 2018), ce qui constitue un autre un record et a longtemps détenu celui des victoires en coupe de France (10). Il demeure celui qui en a disputé le plus de finales (19). Toutes ces finales méritait un livre. Celui de Mario Albano, l'un des meilleurs connaisseurs du club, en retrace l'histoire depuis la coupe de l'Union en 1919 au Havre jusqu'au Trophée des champions en 2021 à Lens. A Du Dolpic sur la moustache, du coton dans les chaussettes, une nuit en prison, des filets troués, un président dans le Vieux-Port, des larmes qui ont ému la France : A les grandes finales de l'OM, ce sont des petites histoires dans la grande. Mario Albano, A grand reporter à La Provence, a couvert toutes les finales de l'OM entre 1986 et 2021