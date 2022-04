L'instant decisif

Nous sommes à Barcelone, le 18 mars 1977, peu de temps avant les premières élections démocratiques depuis la dictature. Six personnages en quête de leur histoire affrontent ce jour-là une situation qui changera le cours de leur existence. De subtiles relations vont se tisser entre Solitario VI, un lévrier de course dont la destinée s'annonçait funeste avant de croiser celle de Clara, une fillette de 11 ans harcelée à l'école ; Gerardo, un universitaire au passé obscur et Carlota, une étudiante en journalisme posant trop de questions ; M. Raich, un chef d'entreprise corrompu et le portrait de Maria Dolores qui aura vu défiler tout le XXe siècle depuis le mur de son salon. Pour parachever ce tableau d'une société convulsive et minée par le fléau des vols de bébés, le narrateur annonce ponctuellement à un septième personnage - un foetus - les évènements qui vont jalonner cette journée qui n'est autre que celle de sa naissance. Et celle de l'auteur, également…