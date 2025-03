Le vieux qui lisait des romans d'amour

Antonio José Bolivar Proano a longtemps vécu avec les Indiens Shuars, il connaît la forêt amazonienne, il respecte tes animaux qui la peuplent. Il a aussi une autre passion : les romans d'amour, le vrai, celui qui fait souffrir. Quand on retrouve te cadavre d'un chercheur d'or, on accuse aussitôt les Shuars. Antonio José Bolivar reconnaît la marque d'un fauve et décide de s'arracher pour un temps à la lecture de ses chers romans pour partir chasser le félin. Il est le seul à pouvoir accepter le duel avec le jaguar. Un livre plein de charme, qui a déjà conquis plus de 7 millions de lecteurs en France. Un hymne à ta nature et au respect de la forêt, dont le souvenir ne nous quitte plus.