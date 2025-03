Qui suis-je ?

Rall Horner se réveille complètement désorienté dans un étrange laboratoire. Tout ce qu'il sait de lui-même lui est dicté par un écran : il a perdu la mémoire, volontairement effacée pour sa propre sécurité. Il est jeune, riche et traqué par des ennemis inconnus. Mais pourquoi ? Et surtout, qui est-il réellement ? Seul indice : son voyage sur Terre O, en 3632, pour d'obscures études, et un mystérieux laboratoire qu'il doit oublier à tout prix. Quand Rall croise le chemin de l'Argan, un vaisseau-laboratoire en route pour un siècle de solitude dans l'espace, il décide d'affronter l'inconnu. Le professeur Argan, qui semble lié à ses origines, a laissé derrière lui des secrets dangereux et des adversaires prêts à tout pour s'en emparer. Rall devra naviguer entre alliances incertaines et menaces pour découvrir la vérité sur lui-même. Mais le pourra-t-il avant qu'il ne soit trop tard ? Un classique de la science-fiction où mémoire, identité et complots galactiques s'entremêlent dans une quête vertigineuse. Peter Randa est l'auteur de plus de deux cents romans, principalement dans les genres du polar, de l'espionnage et de la science-fiction. Sa maîtrise narrative et son imagination fertile font de lui un auteur incontournable. Publié aux Editions du Fleuve Noir, mais aussi chez Gallimard (Série Noire) et au Masque, il a marqué de son empreinte la littérature populaire française. Les éditions d'Avallon republient une partie de son oeuvre dans sa collection Polars Cultes.