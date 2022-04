My Hero Academia Tome 32

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Red Riot parvient à faire avaler une dose de somnifère à Gigantomakhia, mais la drogue semble sans effet sur le colosse, qui continue à semer la destruction sur son passage ! Les héros, eux, luttent désespérément contre Tomura Shigaraki : alors qu'Endeavor donne tout dans une ultime attaque, All for One saisit l'occasion pour prendre le contrôle de son disciple ! Lorsque Katsuki s'interpose et prend de plein fouet l'at- taque destinée à Deku, le sang de l'héritier du One for All ne fait qu'un tour... Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !