La plume de Taïr. Une vie d'Abd el-Kader par Rimbaud

En 1869, Arthur Rimbaud a 15 ans et l'émir Abd el-Kader 61. Cette année-là, le collégien ardennais obtient le premier prix du concours de latin de l'académie de Douai sur le thème "Jugurtha". A travers la figure du héros numide vaincu par Rome, Arthur rend un hommage au chef algérien Abd el-Kader qui, trente ans plus tôt, lutta héroïquement contre l'invasion de son pays par la France. Le lecteur marche sur les pas de Rimbaud qui, du grenier de la ferme de Roche dans les Ardennes à la plaine de Ghriss en Algérie, part à la découverte de l'émir Abd el-Kader, figure devenue légendaire de son vivant. C'est aussi la quête d'un père absent, officier de l'armée française au temps de la conquête de l'Algérie. Entre rêve et réalité, des Ardennes à la province d'Oran, des paysages, des personnages se croisent, des émotions se mêlent pour composer une fable sur la fraternité. Historien, Ahmed Bouyerdene est conseiller scientifique de l'exposition Abd el-Kader au Mucem du 6 avril au 28 août 2022.