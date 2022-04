Le lait, un concentré de bienfaits ?. 50 clés pour comprendre les produits laitiers

Le lait n'est pas un aliment comme les autres. C'est un concentré d'évolution. Aliment exclusif du nourrisson, sa place dans la diète à l'âge adulte dépend des cultures. Inépuisable source d'innovations et de controverses, il est un objet d'étude fascinant par sa complexité biochimique, et nutritionnelle, optimisée par les mammifères depuis 310 millions d'années. Par un jeu de questions-réponses, les auteurs donnent les clés de toutes les facettes du lait et des produits laitiers : nutritionnelle, médicale, économique, symbolique, historique, culturelle...