Echographie en urgence. Comment et quand l'utiliser ? Fondamentaux, principes d'analyses et raisonnement stratégique

L'échographie est aujourd'hui l'outil indispensable de l'urgentiste dans son activité quotidienne intra ou extrahospitalière. C'est pour rendre la découverte ou l'approfondissement de l'échographie clinique d'urgence le plus simple possible que cet ouvrage a été conçu. Chaque chapitre décrit de façon synthétique : > la technique et sa réalisation, > son application pratique, > ses résultats et ses limites. L'iconographie est très riche : illustrations anatomiques, échographies, et photographies du patient en situation, met en relation le geste et la technique. Au fil des pages, doppler transcrânien, échographies du squelette ou des voies aériennes, échographies thoracique, cardiaque, abdominale ou vasculaire, écho-repérage et écho-guidage sont tout à tour passés au crible et décrits avec précision et méthode. Les auteurs ont souhaité proposer à tous les urgentistes, débutants et expérimentés, un ouvrage adapté à la réalité de leur pratique. Leur souhait est que les praticiens de l'urgence, ainsi que tous les autres spécialistes recourant à l'échographie dans leur pratique quotidienne, y trouvent une source d'apprentissage, d'inspiration et de motivation.