Ocytocine : entre mythe et réalité

Communément appelée "hormone de l'amour" , l'ocytocine a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années de par ses propriétés avérées et supposées. Ayant travaillé pendant toute sa vie de chercheuse sur l'ocytocine, Marie-Josée Freund-Mercier, l'auteur de cet ouvrage, a souhaité rassembler ici les données les plus fiables. Les propriétés biologiques de l'ocytocine et de son récepteur sont certes déterminantes, mais peut-être suffisantes pour ne pas lui en attribuer d'autres... Fondé sur des données scientifiques avérées, cet ouvrage propose de réaliser une synthèse des données scientifiques fondamentales, présentées le plus simplement possible tout en essayant de combiner rigueur scientifique et sens critique. Les champs couverts par l'exposé sont nombreux, abordant de grandes fonctions du vivant, la reproduction, la sexualité. Chaque chapitre constitue une somme qui peut être lue et découverte indépendamment des autres. Le texte rassemble les données de la littérature scientifique, y compris les plus récentes, non seulement exposées mais aussi commentées. Des encarts thématiques plus généralistes ponctuent le texte pour aider le lecteur à comprendre ce qui est important. Cet ouvrage s'adresse plus particulièrement aux étudiants en biologie et en médecine, mais également à tous ceux qui ne craignent pas de voir remises en cause les annonces spectaculaires trop généreusement étalées dans les médias.