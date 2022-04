Ton absence

Ca fait comment quand on désire pour la première fois ? Quand la curiosité laisse sa place à l'attirance ? Quand toutes nos pensées vont vers un seul être ? Le temps d'un stage BAFA, dans les lumières de l'été, Léopold s'éprend de Matthieu. Mais sa bande de potes, menée par Damien, un garçon dominateur et toxique, va très vite se mettre entre lui et son désir. Sous le soleil, l'ambiance s'épaissit et les tensions poussent le groupe au bord de l'explosion.