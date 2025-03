Un premier roman glaçant et impitoyable, un American Psycho à l'ère de l'intelligence artificielle. Arnaud a vingt-cinq ans. Surdoué de l'informatique, il a développé le Général, une unité d'intelligence artificielle surpuissante grâce à laquelle il entend lutter contre le réchauffement climatique en menant une action radicale. Tout déraille lorsqu'il rencontre Cho, une jeune Coréenne, et décide d'utiliser le Général pour la séduire. Vite dépassé par son obsession pour elle, Arnaud laissera libre cours à ses pires instincts. La Condition artificielle offre le récit terrifiant d'une traque amoureuse d'un genre inédit, une " chasse à la femme ", une soumission technologique, rendue possible par l'intelligence artificielle, arme de guerre mise à la disposition du grand public. L'itinéraire d'Arnaud révèle une génération Z prise en étau entre l'angoisse climatique et la survalorisation du consumérisme, l'aspiration à la liberté et la dictature des apparences imposée par les réseaux sociaux. Paul Monterey signe ici un premier roman haletant et parfaitement maîtrisé. Sa description désabusée d'une époque en perte de repères rappelle les premiers romans de Michel Houellebecq tandis que l'inquiétant personnage d'Arnaud, névrotique et calculateur, s'inscrit dans la lignée du Patrick Bateman d' American Psycho.