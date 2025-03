Maires : le grand gâchis

Quand servir le commun devient un sacrifice personnel, la démocratie vacille : le témoignage poignant d'une maire qui a tout donné, jusqu'à sa démission. Camille Pouponneau, jeune maire élue à trente ans dans une commune de 9 000 habitants, a quitté ses fonctions en octobre 2024. Prise en étau entre un Etat démissionnaire qui multiplie les complexités bureaucratiques, l'individualisme croissant des citoyens et la violence ordinaire, elle raconte avec une sincérité bouleversante les coulisses de son mandat et révèle le malaise de ceux qui font vivre nos villes et nos villages. Derniers garants d'une démocratie en pleine déliquescence. Epuisée, désillusionnée, mais jamais indifférente, Camille Pouponneau nous invite à réfléchir sur les failles de notre démo-cratie locale, le poids de l'engagement et le sens du sacrifice. Son départ, loin d'être une défaite, est une alerte : que se passe-t-il quand ceux qui veulent tout donner finissent par tout perdre ?