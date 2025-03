La joie de l'effort

Associer " joie " et " effort " dans un même titre peut sembler paradoxal. Mal-aimé et trop souvent associé à la contrainte et au travail, l'effort suscite rarement l'enthousiasme, sauf, peut-être, dans le sport. Dans la vie quotidienne, nous cherchons sans cesse à le fuir, comme nous y encouragent les innombrables substituts technologiques véhiculés par le marketing. Pourtant, si l'on arrivait à le concevoir, avec Spinoza, comme un épanouissement, il pourrait bien constituer la clé d'un véritable bonheur. Réapprendre à aimer l'effort, c'est ouvrir de nouveaux possibles et entrevoir une joie infiniment plus élevée que l'illusion des plaisirs faciles de l'immédiateté. Conséquence collective de cette fuite de l'effort, l'inaction climatique semble pétrifier le monde contemporain, qui privilégie les intérêts à court terme et met en péril les conditions de survie de notre espèce. La solution réside peut-être dans cette nouvelle conception de l'effort, qui pourrait nous redonner le courage d'enfin relever ce défi majeur de notre temps et déconstruire l'idée d'une écologie punitive. Ce livre propose des pistes pour transformer le courage individuel en effort collectif et privilégier l'intérêt commun plutôt qu'un individualisme destructeur. Il ne tient qu'à nous d'entrevoir un monde où la " loi du plus fort " serait remplacée par la " joie du plus sage ".