Panique à l'hôtel de ville

Après "Mystère au pays des myrtilles" , nous retrouvons nos jeunes enquêteurs, Brimbelle et Fricadel. Cette fois, pas de loup végétarien voleur, mais un voyage dans le temps, et une enquête à mener en 1850 ! Ils ont déclenché une faille spatio-temporelle en tombant dans un gouffre ! Comment s'en sortir et rentrer chez eux ? En jouant encore une fois les détectives, et en découvrant qui a bien pu voler l'écharpe du maire ! Une inauguration importante va avoir lieu, il en va de son honneur !