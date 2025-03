L'état du management

L'édition 2025 de L'Etat du management met l'accent sur des problématiques caractérisant l'environnement des entreprises à l'heure de l'Anthropocène et qui les conduisent à se transformer (décarbonation ou IA). Qu'il s'agisse de la télémédecine, des organisations hybrides, des étiquetages nutritionnels et environnementaux ou des méta-organisations de la société civile, les travaux des chercheurs du laboratoire Dauphine Recherches en Management (DRM) s'attachent à explorer les transformations à l'oeuvre de manière à mettre en perspective les enjeux managériaux soulevés. D'autres contributions prolongent des réflexions, entamées dans les éditions précédentes, sur l'émergence d'une comptabilité écologique, l'usage des indicateurs de pilotage, le rôle des influenceurs ou encore la recherche du sens du travail à travers la conflictualité au sein des organisations. Cette édition est complétée par une synthèse de la vie des affaires au cours de la période octobre 2023-septembre 2024. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Sarah Lasri, Céline Michaïlesco et Sébastien Damart.