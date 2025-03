Révolutions, industrialisation, colonisation : ce livre propose un nouveau regard sur la France de 1789 à 1870. Comment cette nation paysanne a-t-elle entretenu la fertilité de ses sols avant les engrais chimiques ? Pourquoi les questions que l'on qualifierait maintenant d'écologiques étaient-elles centrales dans les Assemblées révolutionnaires ? Comment le capitalisme français est-il parvenu à drainer des matières premières à l'échelle mondiale ? Comment les risques et les pollutions furent-ils normalisés pour qu'advienne l'industrialisation en dépit des plaintes et des procès ? A qui profitaient les émissions de CO2 ? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que ce livre fournit des réponses surprenantes, modifiant en profondeur notre compréhension de la France du XIXe siècle.