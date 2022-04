La géométrie élémentaire d'Euclide à aujourd'hui

Ce livre de synthèse étudie la géométrie euclidienne d'un point de vue axiomatique, synthétique, algébrique et analytique mais aussi historique et didactique. Il contient de nombreuses illustrations et quelques exercices. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, docteur de l'Ecole Polytechnique, l'auteur est professeur à Sorbonne Université. Il a rédigé une monographie sur la théorie ergodique et les systèmes dynamiques (EDP Sciences).