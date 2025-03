Après avoir fait tomber les quatre grandes maisons marchandes de Tevanne, Sancia Grado, Clef et Berenice mènent une nouvelle guerre, qui semble perdue d'avance. L'entité qu'ils cherchent à détruire, dont l'intelligence est répartie sur la moitié du globe, utilise la magie pour posséder les objets et contrôler les esprits humains. Malgré tous les efforts de Sancia et de ses alliés, cet implacable ennemi se rapproche de son but, une ancienne porte conduisant au coeur de la création. Leur ultime chance de survivre à ce combat ? Réaliser le casse le plus audacieux qu'ils aient jamais tenté...