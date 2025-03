Alors que les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent, il est temps de se rappeler que les femmes existent, qu'elles représentent la moitié de l'humanité. Partout, à chaque instant, elles disposent d'un pouvoir simple, gratuit et pas si difficile à mettre en oeuvre : la sororité. Les autrices proposent une réflexion puissante sur la sororité - ce mot oublié, qu'elles redéfinissent pour l'ancrer dans le XXIe siècle. Elles insistent sur la nécessité absolue de l'inscrire durablement dans les mentalités. Elles posent un acte fort et invitent toutes les femmes à signer LE PACTE DE LA SORORITE - ne jamais nuire aux autres soeurs, toujours les soutenir et les valoriser. Avec cet essai-manifeste, Lucile Peytavin, Aline Jalliet et Maryne Bruneau posent les fondements communs d'un humanisme sorore, sous la forme d'un outil d'émancipation massive et joyeuse. Elles ont proposé à seize femmes d'y dire "leur" sororité. AVEC LA CONTRIBUTION DE : Gisèle Szczyglak, Vanessa Springora, Michelle Dayan, Mélissa Plaza, Eliane Viennot, Cynthia Illouz, Hélène Devynck, Najat Vallaud-Belkacem, Elise Garcia, Anaïs Leleux, Irma, Claudine Monteil, Christelle Taraud, Hamida Aman, Chloé Thibaud, Anne-Cécile Mailfert