Adolescente à Argenteuil, Anissa est victime d'un harcèlement scolaire violent et finira par en mourir. Trentenaire parisienne, Nora lutte quant à elle contre le sexisme et le racisme qu'elle endure au quotidien tout en étant la proie d'une relation de couple nocive. En quoi ces deux vies parallèles sont-elles liées, outre la brutalité du monde ? Jusqu'où faudra-t-il aller pour en finir avec la violence des hommes ? Inspiré de faits réels qui s'éclairent les uns les autres par le détour de la fiction, Seule nous plonge au coeur d'enjeux contemporains, tels l'addiction aux réseaux sociaux et l'intériorisation des comportements genrés, mais aussi le sujet complexe de la légitime défense de femmes en danger de mort. En rapprochant le sort de " ses " deux femmes, Nesrine Slaoui plante son scalpel à l'intersection du harcèlement, du sexisme et du racisme. Hubert Artus, Causette. Une écrivaine qui défend une littérature du réel puissante. Tal Madesta, Vogue.