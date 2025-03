Les milles visages

Harcelés par les brutes de l'orphelinat, Daï et Chiri trouvent refuge dans la forêt, où ils s'engouffrent dans un étrange tunnel dont ils ressortent bien loin de leur Petit Val. Ils ne tardent pas à découvrir que le royaume oublié où ils ont atterri est tourmenté par le terrible Roi des Ombres, qui cherche à libérer la magie sauvage et semer la terreur et le chaos sur le Monde. Epaulés d'une druidesse, d'un ogre et d'une sorcière, les deux amis devront déjouer les stratagèmes de leur assaillant aux mille visages et retrouver le chemin du portail qui les a conduits jusqu'ici. Réussiront-ils à échapper aux ténèbres qui se sont réveillés à leur arrivée et sceller le passage entre les mondes avant qu'il ne soit trop tard ?