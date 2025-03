Le bon Jardinier

Ce texte publié en 1920 est dû à un collectif d'auteurs qui propose une version simplifiée du Bon Jardinier pour faciliter à la fois l'essor des jardins d'ornement et celui de la production potagère familiale. Cette édition ne comporte pas de chapitre théorique, mais offre une somme d'informations sur les plantes, de conseils de culture, de trucs et astuces permettant de retrouver l'esprit "écologique" et très "bio" des jardiniers d'autrefois. Au catalogue de la Maison Rustique Savoir tout faire du bon jardinier Des suggestions pour créer un jardin bio et acquérir des méthodes de culture écologiques, des idées pour paysager son jardin en fonction du style souhaité, une approche illustrée de plus de 400plantes, ainsi que, tout au long du livre, les commentaires et bonnes idées d'Alain Baraton.