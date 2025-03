Le village tranquille de Belprat, en Evre-et-Maine, devient le centre de l'attention mondiale après une série de phénomènes surprenants : poissons qui s'envolent, chiens hypnotisés, squelette retrouvé dans le jardin d'une retraitée. Entre autres. Etonnamment, le jeune journaliste du Matin de Belprat, Alfred Langevin, se trouve toujours au bon endroit au bon moment pour couvrir ces faits divers. Mais Adémar Flanne, le directeur de la rédaction, veille au grain et écrit un livre pour révéler les dessous de l'affaire Alfred Langevin. Un roman jubilatoire porté par la plume galopante et le don pour le rocambolesque de l'auteur du "totalement loufoque et remarquablement écrit" (ELLE) Un homme sans histoires.