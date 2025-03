"Personne ne peut vous apporter aide et conseil, personne. Il n'est qu'une seule voie. Entrez en vous-même. Recherchez au plus profond de vous-même la raison qui vous impose d'écrire". De février 1903 à Noël 1908, Rainer Maria Rilke correspond avec le jeune Franz Xaver Kappus et l'encourage dans sa vocation de poète en devenir. Dans ces lettres, la sensibilité lyrique épouse étroitement la lucidité philosophique du grand poète autrichien. Traduit de l'allemand par Josette Calas et Fanette Lepetit. Postface de Jérôme Vérain.