Lettres du goulag

"Quand vous aurez du chagrin, qu'on vous aura offensé ou que vous subirez un échec, quand vous sentirez une tempête spirituelle se lever en vous, sortez au grand air et restez en tête à tête avec le ciel. Votre âme s'apaisera". Le père Pavel Florenski, surnommé le "Pascal russe" , compte parmi les plus grands philosophes de son temps. Son oeuvre profondément originale est interrompue en 1933 par sa condamnation pour activités contre-révolutionnaires. Il est détenu pendant quatre ans dans l'Extrême-Orient russe, puis aux Solovki, avant d'être fusillé. Les lettres qu'il adresse à son épouse Anna, dont nous proposons une sélection, témoignent de l'inépuisable goût de vivre, de transmettre et d'aimer d'un père séparé des siens.