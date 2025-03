Europe, Etats-Unis, Chine, Russie, mais aussi BRICS, ONG, opinion publique et multinationales du numérique... Quel est le poids des différents acteurs internationaux ? Négociations climatiques, flux migratoires, conflits en Ukraine et à Gaza, fin du monopole occidental de la puissance... A quelles menaces devons-nous faire face ? Quels défis globaux se dressent devant nous ? Comment penser les débats sur des valeurs telles que la démocratie, la souveraineté et l'ingérence, la morale politique ? Comment évoluent les rapports de force qui structurent les relations internationales ? Dans un style accessible et pédagogique, Pascal Boniface fournit les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain, pour tous ceux qui souhaitent s'y retrouver dans le flux continu d'informations et situer les évènements dans un contexte plus large. La mondialisation a bousculé tous les repères. A l'heure où la frontière entre le national et l'international est brouillée, les évènements extérieurs influent sur notre quotidien. Les défis sont devenus planétaires et ne peuvent être compris et relevés que dans un cadre global. Comprendre le monde n'est pas nécessaire, c'est indispensable.