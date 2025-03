Ce guide pratique de la pêche en eau douce, entièrement illustré de photographies et de dessins en couleurs, présente : - 9 techniques, des plus courantes (pêche au leurre ou à la cuiller) au plus sophistiquées (pêche à l'anglaise ou au toc)- Les plus beaux poissons d'eau douce (leurs caractéristiques, leur comportement, où les pêcher et à quel moment de l'année)- Le matériel et tous les éléments de réussite d'une partie de pêche (noeuds, plombées, amorces, esches...).