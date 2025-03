Dans la jungle Palombienne, vivent le Marsupilami, la Marsupilamie et leurs trois bébés, Bobo, Bibi et Bibu. Agile et généreux, gourmand et facétieux, le Marsupilami assure une vie paisible à sa famille au fond de la forêt palombienne. Mais nombreux sont ceux qui veulent apercevoir son pelage jaune tâcheté de noir, à leurs risques et périls ! La faune et la flore tropicale réservent bien des mystères...