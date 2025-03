13 novembre, Paris. Quand Josef Sinti, un vieil homme marqué par des décennies de secrets, entre dans l'agence d'Oscar Février, la vie du détective privé bascule. Sinti ne cherche pas seulement sa petite-fille disparue. Derrière cette quête désespérée, une vérité plus sombre se dévoile : une toile de mensonges, de trahisons et de souvenirs douloureux. Pris dans un engrenage infernal, Oscar doit affronter non seulement le crime organisé, mais aussi ses propres démons. Lorsqu'une figure surgie du passé réapparaît, il comprend qu'il ne se bat pas uniquement contre les vivants : les morts aussi réclament justice. Qui est réellement Josef Sinti ? Qu'est-il arrivé à sa petite-fille ? Et quel lien cette enquête peut-elle avoir avec les tragiques attentats du 13 novembre 2015 ? Dans un Paris crépusculaire hanté par les fantômes du 13 novembre, Oscar découvre une vérité que certains préféreraient garder enfouie. Le Signe du Diable est un thriller mêlant passé et présent. Une plongée dans les ténèbres de la capitale. Danielle Thiéry, première femme commissaire divisionnaire en France, s'est imposée dans l'univers du polar avec une cinquantaine de romans. Multi-primée, elle a notamment obtenu le Prix du Quai des Orfèvres avec Des clous dans le coeur en 2013 ainsi que le Prix Polar et le Prix Charles Exbrayat pour Mises à Mort en 1998.