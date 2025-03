La malédiction des Stensson

Sombre, vénéneux et puissant : Niklas Natt och Dag est de retour ! Suède, 1434. Si le roi Erik règne d'une main de fer sur les trois royaumes scandinaves, nombreuses sont les familles royales qui se souviennent de leur grandeur d'antan et tolèrent difficilement le joug de leur suzerain. Parmi elles, la lignée de Sten Bosson, au blason d'azur et d'or, rêve de retrouver sa splendeur passée. L'un de ses descendants, Nils Stensson, découvre qu'un soulèvement de Montagnards se prépare dans le Nord. Profitant d'un rassemblement familial pour la Saint-Jean, Nils en informe ses frères qui y voient l'opportunité de former une alliance. C'est Måns, le neveu de Nils, âgé de dix-sept ans, qui est choisi pour approcher les Montagnards et gagner leur confiance. Une mission dangereuse, aux périls innombrables et aux conséquences décisives. Ce que Måns ignore, c'est qu'une malédiction pèse sur la lignée des Stensson, et qu'il pourrait bien en payer le prix. Après sa trilogie enfiévrée consacrée à la révolution suédoise, Niklas Natt och Dag signe une nouvelle épopée pleine de bruit et de fureur. Avec Azur et or , il s'empare d'un pan de sa propre histoire familiale pour raconter l'ascension et la chute d'une des lignées les plus puissantes de Suède, entre complots, jalousies, secrets et malédictions.