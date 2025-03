Notre école n'est pas foutue

L'école n'a pas dit son dernier mot Les années passent, les ministres de l'Education nationale se succèdent - sept depuis 2022 - tout comme les réformes, sans effets sur les résultats des élèves, tandis que la méfiance, voire l'hostilité, de nombreux Français pour les enseignants comme pour les dirigeants de cette institution grandit. Pourtant, face à une école en crise profonde, qui peine à rassembler et à tenir la promesse républicaine, de nombreuses personnes portent un message d'espoir. C'est le cas de Christophe Kerrero qui, après avoir occupé la quasi-totalité des fonctions au sein de l'Education nationale, livre son expérience et une analyse distanciée du " système n. Au travers d'anecdotes révélatrices des difficultés rencontrées, de sés doutes et de solutions pragmatiques, il démontre qu'une école plus efficace et juste, où les élèves s'épanouissent et réussissent, est possible. Les défis sont abyssaux, et il ne sera pas envisageable de les relever sans révéler et réunir tous les talents. L'ancien recteur de Paris l'affirme : non, rien n'est perdu ; non, notre école n'est pas fichue.