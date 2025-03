In extremis

Le nouveau roman d'Anouk Shutterberg : un thriller à couper le souffle. Mai 2022, Chambéry. Dans le torrent de la Leysse sont retrouvées des têtes de femmes coupées, maquillées et coiffées d'une couronne d'edelweiss. Axelle, journaliste aux faits divers, décide de mener l'enquête. Tout converge vers Valfréjus, station réputée pour les sports extrêmes. Bonne humeur et convivialité règnent en altitude, mais derrière cette ambiance festive, un tueur se dissimule. Et dans cette nature hostile, le danger peut surgir à tout instant. Quel sera le prix de la vérité ? Anouk Shutterberg continue son exploration de la noirceur humaine et nous plonge dans le milieu des sports extrêmes. Un thriller machiavélique aux sensations fortes.