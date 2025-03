" De toute façon, chacun savait qu'à Crèvecoeur, rien ne bougerait jamais, sauf si la nature s'en mêlait. L'été de mes quinze ans, plongée dans une bienheureuse inconscience encouragée par celle des adultes, je ne savais pas encore que la nature, ou le destin, avait depuis longtemps décidé de s'en mêler. Je ne l'ai découvert que plus tard - trop tard. " C'est l'histoire d'une jeune femme, Esther qui se souvient de l'été où toute la vie de sa famille a basculé dans le vide, à l'image du domaine familial de Crèvecoeur grignoté par la falaise. L'été de ses 15 ans, à Crèvecoeur, disparaît Gaspard son cousin et amour d'enfance, tandis que sa grand-mère, surnommée l'Araignée, vit en recluse dans la maison. En revenant vingt ans plus tard, Esther comprendra ce qui a causé la disparition de Gaspard et quel secret détruit sa famille.