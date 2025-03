La galaxie Louis XIV

Louis XIV ne serait pas devenu le " roi soleil " si une galaxie de personnages exceptionnels n'avait pas gravité autour de lui. Roitelet menacé par la Fronde, jeune homme fougueux tenu en bride par un cardinal étranger, vieil époux regrettant ses guerres et ses dépenses, Louis XIV eut pourtant l'intelligence de s'entourer des plus grands esprits de son temps. A ses côtés, Madame de Montespan et Madame de Maintenon, deux femmes malmenées par la vie et au tempérament d'exception. A son service, une armée de peintres, de jardiniers et de musiciens qui firent de Versailles le modèle de toutes les demeures royales. Molière, Racine, La Fontaine, des poètes qui rendirent son règne inoubliable, Lully qui fut son ami intime, mais également les deux ministres rivaux, Colbert et Louvois, ou Vauban, fils de hobereau propulsé maréchal de France, ainsi que le jardinier de génie Le Nôtre soutenant l'architecte Le Vau et chicanant son successeur Hardouin-Mansart. C'est cet entrelacs des relations entre les personnages du Grand Siècle que s'amuse à décrypter Claire L'Hoër grâce aux sources foisonnantes de cette époque qui vit naître tant de beaux esprits. Jamais entourage royal ne fut aussi prestigieux que celui du Roi-Soleil. Le monarque devrait-il sa réputation au reflet de leur talent plus qu'à son propre rayonnement ? Cette galerie de portraits croisés dévoile pour chaque personnage le rôle qui lui revient dans ce ballet unique où chacun joue sa partie avec éclat pour la postérité, dans les palais et les maisons bourgeoises, dans les jardins et sur les scènes parisiennes. Claire L'Hoër est normalienne et agrégée d'histoire. Après avoir publié une biographie remarquée d'Anne de Bretagne chez Fayard, elle explore les arcanes du xviie siècle. On peut retrouver sa plume alerte dans plusieurs magazines d'histoire.